رغم التوتر مع اليونان... تركيا تعلن بدء أعمال المسح السيزمي شرقي المتوسط

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، عن بدء سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث بأعمال المسح السيزمي شرقي المتوسط، على خلفية تصعيد التوتر بهذا الشأن مع اليونان.

وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "السفينة قامت بإنزال كابلات المسح الزلزالي في البحر الأبيض المتوسط، لإجراء المسح ثنائي الأبعاد"، مشيرا إلى أن أعمال المسح ستستمر حتى 23 أغسطس/ آب الجاري.

Adım adım Akdeniz. 🇹🇷 Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 🚢🔎 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun.🇹🇷 pic.twitter.com/Kpp2FP69fN — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 12, 2020

​وأعلن خفر السواحل التركي، أمس الثلاثاء، عن إصابة 3 أشخاص، أحدهم في حالة خطرة، جراء إطلاق عناصر من البحرية اليونانية النار على زورق مدني، فيما طالب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، تركيا بسحب سفينتها من الجرف القاري اليوناني.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أكد أن بلاده "ستواصل التنقيب في مناطق جديدة شرقي البحر المتوسط نهاية أغسطس/ آب الجاري".

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذري جيهون بايراموف، في أنقرة، "سنواصل أعمال البحث الزلزالي والتنقيب في مناطق جديدة بعد ترخيصها شرقي البحر المتوسط نهاية آب/ أغسطس الجاري". وأضاف "كنا قد رسمنا الحدود الغربية لجرفنا القاري بعد ترخيصها".

ونشرت وزارة الخارجية التركية، مساء الاثنين الماضي، خريطة المنطقة التي تقوم سفينة "أروج رئيس" بأعمال مسح زلزالي ضمن حدودها البحرية في المتوسط، بعدما أصدرت البحرية التركية، إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية "أروج رئيس" ستجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.