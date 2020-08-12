"المعدات العسكرية جاهزة"... القوات البرية الإيرانية تعلن استعداداها للقيام بأي مهمة

أكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الأربعاء، أن "جميع المعدات العسكرية جاهزة وعلى استعداد للقيام بأي مهمة".

وقال العميد حيدري، خلال لقائه مسؤولي الفضاء الافتراضي في البلاد، إن "الفضاء الافتراضي هو فضاء للفرص حتى نتمكن من الاستفادة منه على أفضل وجه للارتقاء بمعنويات أفراد القوة البرية"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأوضح أنه "من خلال إنتاج محتوى مناسب وأخبار صحيحة، يمكننا إبعاد الأعداء عن الكذب ونشر الشائعات"، مضيفا أن "فضاء الأخبار والمعلومات يتقدم بسرعة، واليوم لدى الجيش الإيراني فرصة جيدة لدخول الفضاء الافتراضي لإحباط مؤامرات الأعداء لتحقيق مآربهم الشريرة من خلال إنتاج محتوى رائع وأخبار موثوقة".

وأشار العميد حيدري إلى الإجراءات المتخذة في مجال تحرك القوة البرية للجيش، وقال: "اليوم في البعد القتالي، وصلت حركة القوة البرية من 70 إلى 95%، وفي مجال المدرعات، فإن جميع المعدات المجنزرة مؤهلة وجاهزة لأداء أي مهمة".

واختتم قائلا: "اتخذت القوة البرية للجيش إجراءات مكثفة في مختلف المجالات التي تحتاج إلى أن تكون على علم بشكل صحيح وموثوق من خلال الفضاء الافتراضي".