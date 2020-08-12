بيلاروسيا تخبر لاتفيا عن محاولات التدخل الخارجي بعد الانتخابات الرئاسية

ذكرت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان أن وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي بحث، الأربعاء، هاتفيا مع نظيره في لاتفيا إدغار رينكيفيتش، الوضع في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت هناك، وأبلغه بمحاولات التدخل الخارجي.

وقالت الخارجية البيلاروسية:

"تم إبلاغ وزير خارجية بيلاروسيا بالتفصيل عن الوضع في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية ومحاولات التدخل الخارجي في الوضع السياسي الداخلي في البلاد".

وحدد رينكيفيتش بدوره رؤية الجانب اللاتفي بشأن العمليات الجارية.

يشار إلى أن وزيري الخارجية ناقشا أيضًا آفاق تطوير العلاقات بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.

وأبلغت وزارة الخارجية البيلاروسية أنه "تم التأكيد على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال ومواصلة الحفاظ على الحوار بين مينسك وبروكسل على مختلف المستويات".

في 9 أغسطس/آب، أجريت الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا. ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية ، فإن رئيس الدولة، ألكسندر لوكاشينكو، فاز بنسبة 80.08%، تلته سفيتلانا تيخانوفسكايا بنسبة 10.09%، في الوقت نفسه، قال مقر تيخانوفسكايا إنهم لم يعترفوا بنتائج لجنة الانتخابات المركزية.