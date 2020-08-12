بومبيو يدافع عن مبيعات الأسلحة السعودية بعد تقرير رقابي

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن وزارته فعلت كل ما ورد في الكتاب فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة للسعودية في 2019، بعد أن وجدت هيئة رقابية حكومية أن خطر سقوط ضحايا مدنيين في اليمن لم يتم تقييمه بالكامل.