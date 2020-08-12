بيلاروس تعلن عودة الإنترنت

أفادت وزارة الاتصالات في جمهورية بيلاروس أنه تمت استعادة الوصول إلى خدمات وموارد الإنترنت في البلاد، وأوصت بأن يقوم مشغلو الاتصالات بإعادة حساب رسوم الاشتراك بسبب الأعطال المؤقتة.

وجاء في البيان المنشور بموقع الوكالة على الإنترنت أن:

"مشغلي الاتصالات المعتمدين نفذوا أعمال الإنعاش الضرورية في حالات الطوارئ. وأتاحت الإجراءات المتخذة إمكانية استعادة الوصول إلى خدمات وموارد الإنترنت عمليًا".

وأوصت الوزارة مشغلي الاتصالات "بالنظر في إمكانية إعادة حساب رسوم الاشتراك وفقا للإجراء المتبع".

وأشارت وزارة الاتصالات إلى أنه في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس، تم تسجيل قيود كبيرة على الوصول إلى خدمات وموارد الإنترنت للمشتركين فيما يتعلق بهجمات إلكترونية متعددة على البنية التحتية لشبكات الاتصالات الخاصة بالمشغلين البيلاروسيين وعلى المواقع الإلكترونية للهيئات والمنظمات الحكومية.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في بيلاروس يوم 9 أغسطس. ومنذ مساء الأحد، واجه المستخدمون في بيلاروس مشاكل في الوصول إلى الإنترنت. في يومي الاثنين والثلاثاء، لوحظت أيضًا انقطاعات متكررة للإنترنت في الجمهورية، وبدأت يوم الأربعاء في العمل بشكل أفضل بكثير، وأصبح من الممكن استخدام أنظمة المراسلة الفورية وأنظمة البحث، وتمت استعادة موقع "يوتيوب".