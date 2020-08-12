الدفاع اليونانية تصدر بيانا شديد اللهجة بعد تحرك السفن التركية على الحدود البحرية

دانت وزارة الدفاع اليونانية، اليوم الأربعاء، مواصلة تركيا استفزازاتها في منطقة شرق المتوسط وانتهاكها للحدود البحرية للبلاد.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها، إن "سفن سلاح البحرية التركي كانت على مسافة 60 ميلا بحريا جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، مما يشكل انتهاكا للحدود البحرية"، موضحة أن الأسطول البحري اليوناني موجود في المنطقة لمراقبة النشاطات التركية.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم، إن " سفينة "أروج رئيس" قامت بإنزال كابلات المسح الزلزالي في البحر الأبيض المتوسط، لإجراء المسح ثنائي الأبعاد"، مشيرا إلى أن أعمال المسح ستستمر حتى 23 أغسطس/ آب الجاري.

​وأعلن خفر السواحل التركي، أمس الثلاثاء، عن إصابة 3 أشخاص، أحدهم في حالة خطرة، جراء إطلاق عناصر من البحرية اليونانية النار على زورق مدني، فيما طالب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، تركيا بسحب سفينتها من الجرف القاري اليوناني.

ونشرت وزارة الخارجية التركية، مساء الاثنين الماضي، خريطة المنطقة التي تقوم سفينة "أروج رئيس" بأعمال مسح زلزالي ضمن حدودها البحرية في المتوسط، بعدما أصدرت البحرية التركية، إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية "أروج رئيس" ستجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.