 تركيا: نريد حل النزاع مع اليونان عبر الحوار

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، إن بلده يريد حل النزاع مع اليونان بشأن التنقيب عن الطاقة شرقي البحر المتوسط عبر الحوار، لكنه أضاف أن أنقرة ستدافع عن "حقوقها ومصالحها" في المنطقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير قوله "على الرغم من كل ذلك نريد تصديق أن المنطق سيسود. نقف في جانب القانون الدولي وحسن الجوار والحوار في الميدان وعلى الطاولة".

وأضاف "نريد التوصل لحلول سياسية عبر السبل السلمية بما يتفق مع القوانين الدولية".

وأشار أكار إلى أن تركيا ستواصل الدفاع عن "حقوقها ومصالحها" في المياه الساحلية، مضيفا "يتعين أن يكون معلوما أن بحارنا هي وطننا الأزرق. كل قطرة منها لها قيمة".

وأعلن خفر السواحل التركي، أمس الثلاثاء، عن إصابة 3 أشخاص، أحدهم في حالة خطرة، جراء إطلاق عناصر من البحرية اليونانية النار على زورق مدني، فيما طالب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، تركيا بسحب سفينتها من الجرف القاري اليوناني.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أكد أن بلاده "ستواصل التنقيب في مناطق جديدة شرقي البحر المتوسط نهاية أغسطس/ آب الجاري".

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذري جيهون بايراموف، في أنقرة، "سنواصل أعمال البحث الزلزالي والتنقيب في مناطق جديدة بعد ترخيصها شرقي البحر المتوسط نهاية آب/ أغسطس الجاري". وأضاف "كنا قد رسمنا الحدود الغربية لجرفنا القاري بعد ترخيصها".

ونشرت وزارة الخارجية التركية، مساء الاثنين الماضي، خريطة المنطقة التي تقوم سفينة "أروج رئيس" بأعمال مسح زلزالي ضمن حدودها البحرية في المتوسط، بعدما أصدرت البحرية التركية، إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية "أروج رئيس" ستجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.