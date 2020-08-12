بعد زيادة إصابات كورونا... إعادة الحجر الصحي على مزيد من القادمين إلى النرويج

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الأربعاء، إعادة فرض حجر صحي على مزيد من المسافرين، القادمين من الخارج.

ونصحت الحكومة النرويجية مواطنيها بضرورة تجنب السفر إلى الخارج، مع القفزة الحالية في أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ووفقا لبيانات المعهد النرويجي للصحة العامة النرويجي، فقد سجلت البلاد في الأسبوع الماضي 357 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعتبر هذا العدد من الإصابات الأكبر منذ أبريل/ نيسان الماضي، لكنه رغم ذلك يظل أقل من الرقم القياسي المسجل في أسبوع واحد في أواخر مارس/ آذار.