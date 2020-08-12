ألمانيا: المرشحة الرئاسية المعارضة في بيلاروسيا تعرضت لضغوطات جعلتها ترحل من البلاد

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، اليوم الأربعاء أن رحيل المرشحة الرئاسية المعارضة في بيلاروسيا، سفيتلانا تيخانوفسكايا، إلى ليتوانيا يظهر مدى قمع الأجهزة الأمنية وغياب الحريات في تلك البلاد.

وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك" قال سيبرت: "في الحقيقة السيدة تيكانوفسكايا واجهت نوعا من الضغط السياسي بالإضافة إلى التخويف والعنف، ومن الواضح أنها أجبرت على تسجيل فيديو تدعو فيه إلى إنهاء الاحتجاجات".

كما لفت سيبرت الانتباه إلى حالات الاحتجاز التي شملت صحفيين بيلاروس وأجانب. مشيرا إلى أنه "يجب إطلاق سراح كل من اعتقل في بيلاروسيا بسبب نشاطه السلمي والذي يقوم على مبادئ حرية الآراء السياسية".

وأعلنت المرشحة الرئاسية المعارضة في بيلاروسيا، سفيتلانا تيخانوفسكايا، أمس الثلاثاء، عن مغادرتها البلاد إلى ليتوانيا عبر الحدود البرية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المسؤول الرسمي لمراقبة الحدود في بيلاروسيا، أنطون بيتشكوفسكي، أن "المعارضة البيلاروسية توقفت عند الحدود بين الدولتين وقدمت أوراقها وحصلت على إذن الخروج من البلاد بشكل قانوني".

واندلعت في العاصمة البيلاروسية ومدن عدة أخرى، بعد إغلاق مراكز التصويت عبر البلاد، احتجاجات تحولت إلى صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروس، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.