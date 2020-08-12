روحاني وماكرون يبحثان الأوضاع في لبنان وآخر تطورات الاتفاق النووي

ناقش الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الأوضاع في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت والذي أودى بحياة أكثر من 170 شخصًا، إلى جانب التطورات بشأن الاتفاق النووي.

طهران- سبوتنيك. ونشرت الرئاسة الإيرانية، بيانا مقتضبا قالت فيه: "الرئيس حسن روحاني ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يبحثان هاتفيا الأوضاع في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت وآخر التطورات بشأن الاتفاق النووي والآلية المالية "إينستكس" [لاستمرار التعاون مع إيران رغم العقوبات الأمريكية] بين أوروبا وإيران".

وشهد لبنان انفجارا مدويا، يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ آب، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها في مستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بالقنابل المسيلة للدموع، وعجلت الاحتجاجات بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين الماضي.

وتعهدت قوى عالمية خلال مؤتمر طارئ للمانحين، يوم الأحد الماضي، بحشد موارد مهمة لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة في المدينة.