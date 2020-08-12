الكشف عن الفئات العمرية التي يعطى لها اللقاح الروسي ضد كورونا

بينما أجريت الدراسات والتجارب على البالغين فقط، لم يتم الوصول إلى مجموعات عمرية محددة من الأطفال والمراهقين وكبار السن.

قال فلاديمير بونداريف، مدير المركز العلمي لتجارب المنتجات الطبية بوزارة الصحة الروسية، إن لقاح الفيروس التاجي تم اختباره الآن على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

وقال بونداريف: "تم الآن تقديم لقاح للتجارب السريرية للاختبار، وإجراء البحوث على المتطوعين البالغين الأصحاء".

وأضاف "وفي روسيا، من المعتاد التصديق على ما يلي: الأطفال - من الولادة حتى سن 18 عامًا، والبالغون من سن 18 إلى 60 عامًا، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. وقد أجريت الآن تجارب سريرية على مجموعة من المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا، على التوالي، يُشار الآن إلى هذا اللقاح مخصص للاستخدام للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا".

وأضاف العالم أنه بالنسبة للاستخدام مع كبار السن، هناك حاجة إلى توسيع المؤشرات، ودراسات سريرية إضافية.

وقال بونداريف خلال الإحاطة: "أعتقد أن هذا سيتم في سياق التجارب السريرية بعد التسجيل. سيتم تجنيد مجموعة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا".

بدوره ، قال مدير مركز "غامالي" ألكسندر غينتسبيرغ إنه تم تطعيمه وعمره 69 عام تقريبًا. واختتم حديثه قائلاً: "خلال الأشهر الخمسة الماضية، أضمن أنني أشعر بتحسن".