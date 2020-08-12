ليتوانيا: انتخابات الرئاسة في بيلاروسيا لم تكن ديمقراطية ويجب إعادتها

قال وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكفيتيوس في مقابلة مع محطة راديو "إيخو موسكفا"، إنه يتعين على بيلاروسيا إجراء انتخابات رئاسية جديدة، والانتخابات التي جرت هي غير ديمقراطية.

وقال لينكفيتيوس ردا على السؤال ذي الصلة:

"بالطبع (يتعين على بيلاروسيا إجراء انتخابات جديدة) لأن هذه الانتخابات ليست حرة وديمقراطية".

وأصبح معروفًا، يوم الثلاثاء، أن المرشحة لرئاسة بيلاروسيا سفيتلانا تيخانوفسكايا دخلت أراضي ليتوانيا.

وكما قالت أولغا كوفالكوفا، صديقة تيخانوفسكايا المقربة، لوكالة "سبوتنيك"، لم يكن أمام السياسية خيار سوى مغادرة البلاد، فإن رحيلها إلى ليتوانيا كان "منظمًا" من قبل السلطات البيلاروسية.

وفقا لها، غادرت تيخانوفسكايا مع رئيسة حملتها، ماريا موروز، التي سبق أن احتجزتها الشرطة.

وقالت لجنة حدود الدولة في بيلاروسيا إن تيخانوفسكايا عبرت بحرية الحدود مع ليتوانيا في تلك الليلة، وقدمت المستندات اللازمة عند المخرج، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدها عند نقطة التفتيش.

وفي 9 أغسطس/آب، أجريت الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا. ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية، فإن رئيس الدولة، ألكسندر لوكاشينكو، فاز بنسبة 80.08%، تلاه سفيتلانا تيخانوفسكايا بنسبة 10.09%. في الوقت نفسه، قال مقر تيخانوفسكايا إنهم لم يعترفوا بنتائج لجنة الانتخابات المركزية.