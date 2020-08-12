موسكو: بوتين وماكرون يؤكدان دعم الوحدة الوطنية اللبنانية وإجراء حوار بناء

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوضع في كل من لبنان وبيلاروس، مع التركيز على المساعدات التي قدمتها موسكو وباريس للبنان بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين حول الاتصال الذي تم بمبادرة من الجانب الفرنسي، اليوم الأربعاء:

"تم بحث الوضع في لبنان بالتفصيل، مع التركيز على المساعدات الإنسانية التي قدمتها كل من روسيا وفرنسا إلى الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت يوم الرابع من آب/أغسطس الجاري. كما عبَر ماكرون عن انطباعاته عن زيارته الأخيرة إلى لبنان، وكذلك نتائج مؤتمر عبر الفيديو نظمته فرنسا في 9 آب / أغسطس لحشد المساعدات الدولية لهذا البلد".

وأشار البيان إلى أنه خلال تبادل الآراء حول تطور الوضع السياسي الداخلي في لبنان، "أكد الجانب الروسي موقفه الداعم لوحدة للبنان وسيادته الوطنية". وأضاف البيان: "تم التأكيد على ضرورة قيام اللبنانيين أنفسهم بحل جميع القضايا الخلافية القائمة على أساس حوار بنَاء دون تدخل خارجي".

كما نوه البيان إلى أنه: "تم التطرق إلى الوضع الحالي في بيلاروس".