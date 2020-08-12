ليتوانيا: بلادنا ليست ضالعة في تنظيم الاحتجاجات في بيلاروس

أكد وزير الخارجية الليتواني، ليناس لينكيفتشوس، اليوم الأربعاء، أن بلاده ليست ضالعة في تنظيم الاحتجاجات في بيلاروس، وهي غير مهتمة بزعزعة استقرار هذا البلد.

موسكو، 12 أغسطس - سبوتنيك . وقال لينكيفتشوس في مقابلة مع راديو "أيخو موسكفي" [صدى موسكو ]، ردا على سؤال بهذا الصدد: "بالطبع لا، مضيفا بأنه "أمر غير منطقي".

وأضاف بقوله: "نحن مهتمون جدا بالطبع، بالاستقرار والقدرة على التنبؤ. خاصة أننا نريد من بيلاروس أن تقترب من أوروبا ليس فقط جغرافيا، بل أيضا وبمفهوم آخر... نريد تعزيز كل ما يتعلق بالسيادة".

وأشار المتحدث إلى أنه ليس من شأن فيلنوس مسألة تغيير السلطة، مضيفاً بأن ليتوانيا ستتعامل مع الأشخاص الذين يحكمون البلاد في الواقع.

واندلعت احتجاجات بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية عن فوز الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو، في الانتخابات الرئاسية، بحصوله على نحو 80 بالمئة من الأصوات. وقامت الشرطة بتفريق المحتجين على نتائج الانتخابات، مساء الأحد الماضي، لكن أنصار المعارضة عادوا للتظاهر يوم الاثنين الماضي.