مقتل 5 من الشرطة الأفغانية في انفجار سيارة على الحدود مع إيران

قتل 5 من الشرطة الأفغانية وأصيب 13 آخرون، في تفجير سيارة مفخخة بولاية فراه، غربي البلاد على الحدود الإيرانية.

وقال وحيد سوبات، نائب قائد الشرطة بالولاية، في تصريحات صحفية، إن بين المصابين مدنيا واحدا، بحسب وكالة "باجواك" المحلية. وأضاف أن الانفجار وقع "قرب مقر الشرطة".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، حتى الآن.

وانطلقت بالعاصمة كابول مباحثات موسعة حول السلام مع "طالبان"، خلال تجمع كبير لمجلس ممثلي القبائل بالبلاد.

ووقع الرئيس الأفغاني أشرف غني، يوم الاثنين الماضي، مرسوما بالإفراج عن الدفعة الأخيرة البالغ عددها 400، من سجناء حركة "طالبان".

واعتبرت الحركة أن إطلاق سراح سجنائها شرط لبدء محادثات السلام.