وزارة الخزانة: عجز الميزانية الأمريكية في يوليو يبلغ 63 مليار دولار 

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن عجز ميزانية الولايات المتحدة، في تموز/يوليو، بلغ 62.992 مليار دولار، وذلك بعد عجز قدره 864.074 مليار دولار، في حزيران/يونيو.

موسكو، 12 أغسطس - سبوتنيك. ووفقا لتقرير الوزارة، ازدادت النفقات الحكومية في الولايات المتحدة في يوليو ضعفين، على أساس سنوي، وبلغت 626.487 مليار دولار، كما ازدادت الإيرادات ضعفين، حتى 563.496 مليار.

وكان عجز الميزانية الأمريكية في يوليو من العام الماضي، قد بلغ 119.695 مليار دولار.