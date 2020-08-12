القيادة الأمريكية: قوات إيرانية مدعومة بمروحية استولت على سفينة في المياه الدولية... فيديو

قالت القيادة الأمريكية الوسطى، ليل (الأربعاء الخميس)، إن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية استولت على سفينة في المياه الدولية.

ونشرت القيادة الأمريكية الوسطى مقطعا مصورا عبر حسابها بموقع "تويتر"، وثقت فيه لحظة استيلاء القوات الإيرانية على السفينة، حسب زعمها.

وظهرت السفينة التي تدعى "ويلا" في الفيديو راسية في المياه، وفوقها مروحية تقوم بإنزال جنود على متنها، وفقا للقيادة الأمريكية الوسطى.

ولم تورد القيادة الأمريكية الوسطى تفاصيل أخرى عن الحادث، كما أن إيران لم تعلن بعد عن الحادث أو تنفيه.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020

وتدور في الفترة الحالية معركة دبلوماسية كبيرة بين إيران والولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، حيث تسعى الولايات المتحدة جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويحتاج صدور قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا.

وأكدت إيران يوم الاثنين، أن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.