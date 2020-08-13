بومبيو: الولايات المتحدة لم تقرر بعد كيفية الرد على الأحداث في بيلاروس

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد بشأن كيفية الرد على الأحداث التي جرت مؤخرا في جمهورية بيلاروس.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير: "لم نقرر بعد بشان خطواتنا بهذا الصدد، لكن يمكنني القول إننا سنعمل مع شركائنا الأوروبيين، مع أصدقائنا الذين يحبون الحرية ويهتمون بنفس القدر بما حدث. نريد نتيجة جيدة لشعب بيلاروس وسنتخذ إجراء بناءً على ذلك".

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، بأن الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا في جمهورية بيلاروس، لم تكن حرة.

هذا واندلعت احتجاجات بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية عن فوز الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو، في الانتخابات الرئاسية، بحصوله على نحو 80 بالمئة من الأصوات.

وقامت الشرطة بتفريق المحتجين على نتائج الانتخابات، لكن أنصار المعارضة عادوا للتظاهر.

ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ 26 عاما، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع. وهدد لوكاشينكو المتظاهرين باستخدام الجيش للدفاع عن سلطته.