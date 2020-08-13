واشنطن تجدد دعوتها لمجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران

جددت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في مجلس الأمن، دعوتها للمجلس لتمديد حظر الأسلحة على إيران.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المندوبة، اليوم الخميس: " "قدمت الولايات المتحدة اليوم مشروع قرار لمجلس الأمن، لتمديد الحظر الحالي على بيع وشراء الأسلحة التقليدية لإيران".



وأضافت كرافت: "إنني أدعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى تقيم الآثار الحقيقية، لإنهاء حظر الأسلحة هذا. الهدف الرئيسي لمجلس الأمن هو تعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم . إن عدم تمديد حظر الأسلحة سيكون استهزاء بالمسؤولية المقدسة التي أُنشئت الأمم المتحدة على أساسها".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، أن مشروع القرار الأمريكي المعدل حول تمديد حظر التسلح المفروض على طهران، غير قانوني ولن يحصد أصواتا بمجلس الأمن الدولي.

وتسعى الولايات المتحدة جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويحتاج صدور قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أصوات، وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا.

وأكدت إيران يوم الاثنين، إن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.