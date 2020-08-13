إغلاق المعبر وقصف جوي... لماذا تصعد إسرائيل ضغوطها على قطاع غزة؟

في ظل الاتهامات الإسرائيلية المتكررة بإطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة، أعلنت تل أبيب إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري، أمام مرور كل البضائع عدا المساعدات الإنسانية والوقود.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، شن هجوم بالطائرات والمروحيات الحربية والدبابات على مواقع في قطاع غزة.

وقال أدرعي: "ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة في الأسبوع المنصرم شنت طائرات ومروحيات حربية ودبابات جيش الدفاع غارات على عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، حيث تم استهداف مجمع عسكري وبنية تحتية تحت الأرض ومواقع رصد تابعة لحماس".

وطرح البعض تساؤلات بشأن الأسباب التي أدت إلى تصعيد إسرائيل ضغوطها على قطاع غزة، فيما أكد البعض أن صفقة الأسرى ورفات الجنود الإسرائيليين لدى حماس كلمة السر.

ضغوط إسرائيلية

قررت إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم المخصص لإدخال البضائع جنوب قطاع غزة إلى أجل غير مسمى وذلك ردا على استمرار إطلاق البالونات.

وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أنه "في أعقاب اندلاع أكثر من 30 حريقا بسبب البالونات الحارقة، "وافق وزير الدفاع بيني غانتس على توصية منسق أعمال الحكومة في المناطق بإغلاق معبر (كرم أبو سالم) الحدودي مع غزة المخصص للبضائع، باستثناء المعدات الإنسانية الضرورية والوقود".

وكانت عشرات من البالونات التي تحمل مواد مشتعلة قد سقطت في الأيام الماضية على بلدات إسرائيلية مختلفة في منطقة "غلاف غزة" والنقب الغربي، أدت إلى اشتعال نحو ثلاثين حريقا في مناطق مفتوحة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ليلة (الثلاثاء الأربعاء)، أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما موسعا ضد مواقع عدة في قطاع غزة.

واستخدم الجيش الإسرائيلي خلال الهجوم الطائرات والمروحيات الحربية في الغارات كما قصف أهدافا عدة باستخدام المدفعية الثقيلة والدبابات.

وأكد الإعلام الفلسطيني، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت موقعا تابعا للمقـاومة في منطقة نتساريم وسط قطاع، ما أدى لسماع دوي انفجارات.

وأشار الإعلام الفلسطيني، إلى القوات الإسرائيلية أطلقت النار نحو نقاط رصد على حدود وسط قطاع غزة.

بالونات حارقة

مصطفى صواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، قال إن "من الواضح أن إغلاق معبر كرم أبوسالم يندرج في سياسة الضغط على قطاع غزة لإجبار القطاع على التوقف عن مقاومته الشعبية في إطلاق البالونات الحارقة".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "البالونات الحارقة أزعجت الاحتلال وجعله يقبل بما تمليه المؤسسة العسكرية الصهيونية والسياسية، والقبول بما تريده تجاه قطاع غزة بعد فشل التهديدات العسكرية على قطاع غزة".

وتابع: "العودة لتشديد الحصار وعدم تنفيذ الشق الثاني من التفاهمات قد يشكل الصاعق لتفجير الأوضاع في قطاع غزة، وهذا أمر يشكل تهديدا للمنطقة تتسبب به إجراءت الاحتلال في تشديد الحصار بدلا من رفعه ولا يبقى خيار أمام الفلسطينيين إلا مواجهة الحصار بالاشتباك مع الاحتلال".

أهداف إسرائيلية

من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة "فتح"، إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلية تحاول الضغط على حكام غزة للإفراح عن جنود الاحتلال ورفاتهم الموجودين في القطاع".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الضغوط تأتي بعدما فشلت كل الوساطات الدولية والإقليمية في الوصول لحل وسط لإتمام صفقة تبادل للأسرى الفلسطينين مع جنود الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع: "لم يخف ذلك بشكل واضح وزير الحرب الإسرائيلي ورئيس الوزراء المناوب بيني غانتيس الذي صرح بأن من حق سكان قطاع غزة أن يعيشوا حياة اقتصادية أفضل، ولكن على حماس أن تقدر ذلك وتنهي مشكلة جنود الاحتلال الموجودين في غزة".

وأكد أن "تسخين جبهة قطاع غزة من قبل حماس هو للضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال أموال قطر، وتجديدها لمدة سنة أخرى حيث أن هذا الشهر هو آخر شهر في المنحة، وكذلك تنفيذ الاحتلال التزاماته تجاه قطاع غزة".

وأكمل: "المرحلة الحالية مرحلة عض على الأصابع من كلا الطرفين، وأعتقد ضرورة أن يتدخل الجانب المصري لعدم خروج الأمور لطريق مسدود كما ستتدخل الأمم المتحدة وقطر لإدخال الأموال لقطاع غزة.

وأنهى حديثه قائلًا: "قد نجد نشاط للوساطات الدولية لإنهاء صفقة تبادل أسرى بين حماس والاحتلال والأمور لن تدخل موجة تصعيد كبيرة".

كان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، حذر يوم الثلاثاء، حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بالرد الحاسم في حال واصلت إطلاق بالونات محملة بالمتفجرات عبر الحدود.

وسقطت عدة بالونات من هذا القبيل في مدن أوفكيم وبئر السبع، يوم الاثنين. وقامت وحدات نزع الألغام بالشرطة بإبطال مفعول العبوات الناسفة ولم تقع أي إصابات ذات صلة.