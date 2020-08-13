نساء بيلاروس بالزي الأبيض في مسيرة سلمية

خرجت المئات من النساء البيلاروسيات، لليوم الثاني على التوالي، مرتديات الزي الأبيض في مسيرة سلمية للاحتجاج على أعمال العنف التي تقوم بها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين.

ووفقا لقناة "نيكستا" التفزيونية، حملت المتظاهرات الورود ورددن عبارات: "توقفوا عن ضربنا! نريد فقط تصويتا صحيحا... جئنا بأيدٍ خالية من السلاح. تمامًا مثل المحتجين السلميين الآخرين. العنف يأتي من جانب واحد فقط".

وتستمر الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو في 9 أغسطس/ آب الجاري، بنسبة 80%.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروس، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

من جانبها ذكرت قناة "ONT" البيلاروسية على صفحتها الرسمية في "تليغرام" أنه تم اعتقال أحد المنظمين الرئيسيين للاحتجاجات في بيلاروس، حيث كان يقيم في فندق بالعاصمة مينسك وكان يدير فيها عمليات الاحتجاج والمحتجين ضد السلطات الأمنية في البلاد.