كوريا الجنوبية تتوقع إجراء التجارب السريرية لثلاثة لقاحات مضادة لكورونا قبل نهاية 2020

أعلنت سلطات الصحة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع إجراء التجارب السريرية لثلاثة لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد يتم تطويرها محليا، في غضون هذا العام.

وقال نائب رئيس المقر المركزي لمكافحة الأمراض كوون جون-أوك، بحسب وكالة "يونهاب"، إن اللقاحات الثلاثة تشمل لقاح وحدات جزئية ولقاحين يعتمدان على الحمض النووي.

وطبقا للمقر المركزي لمكافحة الأمراض، تطور شركة "إس كيه بايوسايونس" لقاح وحدات جزئية، فيما تطور كل من شركتي "جينكسين" و"جينوون لعلم الحياة" لقاحا يعتمد على الحمض النووي

وتدعم الحكومة مشاريع الشركات بهدف تطوير لقاحات لعلاج عدوى كورونا بحلول عام 2022.

من ناحية أخرى، قال المقر المركزي لمكافحة الأمراض إنه تم استخدام عقار "ريمديسيفير"، الذي تم تطويره في الأساس لعلاج فيروس إيبولا، على 119 مريضا بفيروس كورونا في حالة خطرة أو حرجة داخل 35 مستشفى في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.