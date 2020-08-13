بـ 5 مليارات شتلة... إثيوبيا تعلن استكمال "البصمة الخضراء"

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اختتام حملة البصمة الخضراء، الخاصة بزراعة مليارات الشتلات هذا العام.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه تم زراعة 5 مليارات شتلة قبل الموعد المحدد لذلك.

جاء ذلك خلال حديث آبي أحمد عن حملة البصمة الخضراء في مدينة بحر دار، حيث أكد أن البلاد حققت زراعة 5 مليارات شتلة في موسم الأمطار الحالي.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم إطلاق حملة البصمة الخضراء لهذا العام رسميا في الـ 5 من يونيو/ حزيران لعام 2020، التي تهدف إلى زراعة 5 مليارات شجرة خلال موسم الأمطار.

وقال آبي أحمد إن الإثيوبيين بجميع فئاتهم التزموا بروح المسؤولية والانتماء الوطني لتحقيق حملة البصمة الخضراء.

ولفت إلى أهمية العمل الجاد لبناء الوطن، وقال إنه يجب على الإثيوبيين تكرار التزامهم الذي ظهر في البصمة الخضراء للأنشطة التنموية الأخرى.

وحقق الإثيوبيون رقما قياسيا عالميا يوم 30 يوليو/ تموز بزراعة 353 مليون شجرة في يوم واحد، ضمن حملة البصمة الخضراء إضافة إلى نحو 4 مليارات شتلة في العام الماضي.