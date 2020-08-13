وكالة: تركيا وحكومة الوفاق الليبية توقعان مذكرة تفاهم جديدة

وقّعت الحكومة التركية، وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وقالت وزيرة التجارة التركية إن بلادها "وقعت مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية"، مؤكدة أن "التفاهمات تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 13, 2020

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 13, 2020

وكانت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، وقعت يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في مدينة إسطنبول، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكوة الوفاق فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.