بعد فيديو "مروع"... قرار أمريكي بشأن استخدام الكلاب البوليسية

أعلنت عاصمة ولاية يوتا الأمريكية، سولت ليك سيتي، تعليق استخدام الكلاب البوليسية بعد أن أمر ضابط شرطة كلبا بوليسيا بمهاجمة رجل أسود كان جاثما على ركبتيه ويداه مرفوعتان في الهواء.

وأعلن رئيس البلدية، أمس الأربعاء، أن ضابطًا في مدينة سولت ليك أمر كلبًا بوليسيًا بمهاجمة رجل أسود كان على ركبتيه ويداه مرفوعتان في الهواء، في انتظار التحقيق فيما إذا كان استخدام القوة ضروريًا.

وغردت العمدة إيرين ميندنهال عبر موقع "تويتر" بأن استخدام كلاب الشرطة "للتواصل مع المشتبه بهم" سيتم تعليقه أيضًا حتى تتمكن المدينة من مراجعة سياساتها وممارساتها.

The officer involved in the incident documented by body cam footage published by the Tribune Tuesday has been suspended from duty, pending an investigation into their use of force. In addition, the use of K9s to engage with suspects has been completely suspended until — SLC Mayor Erin Mendenhall (@slcmayor) August 12, 2020

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من نشرة صحيفة "The Salt Lake Tribune" لقطات كاميرا للضابط نيكولاس بيرس يأمر كلبه أن يعض جيفري ريانز البالغ من العمر 36 عامًا في وقت سابق من 24 أبريل/نيسان الماضي.

وأضافت ميندنهال: "إنني منزعجة مما رأيته في هذا الفيديو، محبطة من الطريقة التي تم بها التعامل مع الموقف، وأنا ملتزمة بالعمل لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

وقالت إدارة الشرطة في بيان، يوم الأربعاء: إن "مكتب المدعي العام لمقاطعة سولت ليك يراجع القضية أيضًا".

وأفاد المدعي العام للمقاطعة سيم جيل إنهم سينظرون في توجيه اتهامات جنائية للضابط.