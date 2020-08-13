أكثر من نصف سكان العاصمة صوتوا لرئيس بيلاروس

نشرت لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية بيلاروس بيانات أولية حول نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية في العاصمة مينسك ومناطق من البلاد.

ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، صوت 64.49٪ من الناخبين في العاصمة لصالح ألكسندر لوكاشينكو، و14.92٪ لسفيتلانا تيكانوفسكايا، و3.2٪ لآنا كانوباتسكايا ، و2.05٪ لسيرغي تشيرشنيا، و1.93٪ لأندريه دميترييف، فيما صوت 10.01٪ من الناخبين ضد الجميع.

وتستمر الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو في 9 أغسطس/ آب الجاري.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروس، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

من جانبها ذكرت قناة "ONT" البيلاروسية على صفحتها الرسمية في "تلغرام" أنه تم اعتقال أحد المنظمين الرئيسيين للاحتجاجات في بيلاروس، حيث كان يقيم في فندق بالعاصمة مينسك وكان يدير فيها عمليات الاحتجاج والمحتجين ضد السلطات الأمنية في البلاد.