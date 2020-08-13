المعلومات المضللة عن كورونا تقتل 800 حول العالم

توصل باحثون إلى أن 800 شخص على الأقل ماتوا حول العالم بسبب معلومات خاطئة متعلقة بفيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وجاء في دراسة نشرتها المجلة الأمريكية لطب المناطق الحارة والنظافة، أن نحو 5 آلاف و800 شخص دخلوا المستشفى نتيجة لمعلومات خاطئة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومات الكثيرون بسبب شرب الميثانول أو منتجات التنظيف التي تحتوي على الكحول ، اعتقادا منهم أنها تعالج الفيروس.

وقال مؤلفو الدراسة إن العديد من الضحايا اتبعوا نصيحة تشبه معلومات طبية موثوقة مثل تناول كميات كبيرة من الثوم أو تناول كميات كبيرة من الفيتامينات كوسيلة للوقاية من العدوى، كما شرب آخرون مواد مثل بول البقر.

وساعدت وسائل التواصل الاجتماعي بعضهم على الاستفادة من الوباء، عن طريق بيع المواد غير الفعالة في علاج الفيروس، حيث تم الترويج لـ"مكمل معجزة" يعالج من كورونا، تبين فيما بعد أنه مبيض مخفف.