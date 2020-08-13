موظفو مصنع "بيلاز" يطالبون باستقالة رئيس بلاروسيا

قام مئات العمال في مصنع "بيلاز" لصناعة الشاحنات والمركبات في مدينة جودينو البيلاروسية، بإضراب عام، مطالبين باستقالة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وتوجه العاملون، اليوم الخميس، إلى إدارة المصنع، مرددين مطالبهم بـ "استقالة الحكومة الحالية ووضع حد للاضطهاد والعنف الممارس ضد الشعب، كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإجراء انتخابات نزيهة.

— Andrej Tsirkunov (@zirkunov) August 13, 2020

كما طالب العاملون بإزالة شرطة مكافحة الشغب وتخصيص الملعب كمكان للتظاهر.

ومن جانبها اقترحت إدارة الشركة التظاهر في دار الثقافة.

وتستمر الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو في 9 أغسطس/ آب الجاري، بنسبة 80%.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروس، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.