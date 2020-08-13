شركة روسية تؤكد وجود أشخاص مجهولين داخل مكتبها في مينسك

أكدت شركة Yandex المعلومات حول وجود أشخاص مجهولين يحملون أسلحة في مكتب الشركة في مينسك، حسبما أفاد المكتب الصحفي للشركة لوكالة "سبوتنيك".

في وقت سابق ، ذكرت صحيفة The Bell ،نقلاً عن مصدر، أن أشخاصًا مجهولين يرتدون ملابس سوداء ويحملون أسلحة جاءوا إلى مكاتب Yandex في مينسك. وكتبت الصحيفة أن المكاتب مغلقة، وفيها العديد من الموظفين الموجودين بداخلها.

وقالت الخدمة الصحفية: "نحن نؤكد. نستفسر عن التفاصيل".

كما أكدت ياندكس المعلومات عن تفتيش في المكتب خدمة التكسي "أوبر" في مينسك.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أنه تم تفتيش مكتب أوبر في مينسك.

في فبراير/ شباط 2018 ، دمجت Yandex و Uber أعمال حجز الرحلات عبر الإنترنت في روسيا والدول المجاورة ، بما في ذلك بيلاروس. Uber هي خدمة نقل بري تتيح حجز سيارة أجرة خاصة. تأسست الشركة في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. تتوفر خدمات أوبر حاليًا في أكثر من 100 مدينة حول العالم.