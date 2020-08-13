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    رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن

    كوريا الجنوبية تعلن 11 منطقة جديدة كمناطق كوارث خاصة

    © REUTERS / TT NEWS AGENCY
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    أعلن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن"، اليوم الخميس، 11 منطقة إضافية كمناطق كوارث خاصة.

     

    بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أعلن مون تعيين 11 منطقة جنوبية أخرى، من المناطق المتضررة بشدة من الأمطار الموسمية الغزيرة، كمناطق كوارث خاصة للتعجيل بالمساعدات الحكومة في أعمال الترميم والتعافي وتقديم أموال الإغاثة.

    موظفات المكتب يرتدين أقنعة واقية وسط مخاوف بشأن انتشار الفيروس التاجي كورونا، يلتقطن صور للأشجار والأزهار خلال استراحة الغداء في وسط سئول، كوريا الجنوبية 31 مارس 2020
    © AFP 2020 / Ed Jones
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    والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة سبعًا من المناطق الوسطى والشرقية المتضررة بشدة كمناطق كوارث خاصة، بعد تقييم حجم الضرر وضرورة تقديم مساعدات الدولة.

    وتسببت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المناطق الوسطى والجنوبية في سقوط 35 قتيلًا و7 مفقودين، ونزوح أكثر من 7800 شخص حتى يوم الأربعاء.

    وزار "مون"، أمس الأربعاء، بلدتي "كورييه" و"هادونغ" لتفقد الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي استمرت لأيام، وما تلاها من فيضانات في الأنهار والجداول.

    وتحصل مناطق الكوارث الخاصة على دعم من الدولة بما يصل إلى 80% من النفقات اللازمة للتعافي من الأضرار. كما يتلقى ضحايا الفيضانات في المناطق مساعدات حكومية لتغطية تكاليف المعيشة، وتخفيضات في فواتير الخدمات وأقساط التأمين الصحي والرسوم العامة الأخرى، بالإضافة إلى إعفاءات من تدريب قوات الاحتياط والواجبات العسكرية الأخرى.

    وتشمل المناطق المعينة مدينة "نامون" في إقليم "جولا" الشمالي، ومدينة "ناجو" وبلدة "غوريه" وبلدة "غوكسونغ" وبلدة "داميانغ" وبلدة "هواسون" وبلدة "هامبيونغ" وبلدة "يونغ كوانغ" وبلدة "جانغ سيونغ" في إقليم "جولا" الجنوبي، وبلدة "هادونغ" وبلدة "هابتشون" في إقليم "كيونغ سانغ" الجنوبي.

     

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    الكلمات الدلالية:
    السيول, كوريا الجنوبية
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