قائد الحرس الثوري الإيراني يكشف لأول مرة طريقة الثأر لمقتل قاسم سليماني

توعد القائد العام للحرس الثوري الايراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، بـ"الثأر لدماء قائد فيلق القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني عاجلا أم آجلا"، مشددا على أن "الانتقام سيكون قاسيا حتما".

وقال اللواء حسين سلامي، في اجتماع ضم كبار قادة ومسؤولي فيلق القدس، إنه "باغتيال قاسم سليماني خلق الأعداء (الولايات المتحدة) لأنفسهم مصدر خطر وانتقام دائم، وأن استشهاده أيضا ضاعف القوة الجهادية لدى شباب العالم الاسلامي"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وتابع موجها خطابه للولايات المتحدة: "يجب أن يعلم أعداؤنا أنه لا مكان آمنا لهم"، مشددا على أن الراية التي رفعها والنبراس الذي أناره سليماني، لن يسقطا أرضا، وقال: "اليوم وعلى كافة الساحات، مواجهة العدو جارية بروح جهادية، وأن المجاهدين باتوا في الميدان والأعداء إنتابهم الاكتئاب واليأس ويرون أن التطورات الميدانية تصب لمصلحة الأمة الإسلامية".

كما لفت قائد الحرس الثوري الإيراني إلى أن "استشهاد الفريق قاسم سليماني بث روحا جديدة من النشاط والبهجة الثورية في جسد الأوطان الإسلامية، وجلب العزة الخالدة للثورة الإسلامية، ولإيران دولة وشعبا وللحرس الثوري".

وختم سلامي كلامه: "في النهاية سيتم اتخاذ هذا الانتقام عاجلا أم آجلا وسيكون بالتأكيد صعبا"، متابعا أن "الإدارة الأمريكية تفتقر إلى الحكمة".

يشار إلى أن قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس.