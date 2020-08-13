بعد التوقف لعقود… تسيير أولى رحلات شركة مصر للطيران للشحن الجوي إلى سريلانكا

أفاد السفير حسين السحرتي، سفير مصر لدى سريلانكا، أن مطار كولومبو الدولي شهد وصول ثلاث رحلات لشركة مصر للطيران للشحن الجوي يومي 2 و5 أغسطس الجاري، في أولى رحلات من نوعها للشركة الوطنية الناقلة إلى مطارات سريلانكا منذ عقود.

وقال السفير، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية على صفحتها على "فيسبوك"، "إن الرحلات نقلت 188 طناً من البضائع من سريلانكا إلى وجهات مختلفة عبر القاهرة".

وأشار السفير إلى أن "هذه الخطوة جاءت تتويجاً لجهود حثيثة قامت بها شركة مصر للطيران للشحن الجوي ووكيلها الملاحي في سريلانكا بتنسيق ومتابعة من السفارة المصرية".

وأكد على أن هذه الخطوة "من شأنها تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وسريلانكا وكذا الاستفادة من الشبكة الدولية الواسعة لشركة مصر للطيران لنقل البضائع السريلانكية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة".

لافتا إلى أنها "خطوة تمهيدية لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وكولومبو لنقل البضائع والركاب مستقبلاً".

وكشف السفير أن دراسات الجدوى الاقتصادية لتسيير هذا الخط بشكل منتظم تجري حالياً بواسطة المختصين لدى الجانبين المصري والسريلانكي.

ولفت السفير المصري إلى أن "التبادل التجاري بين مصر وسريلانكا شهد انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة حتى في ظل التحديات المواكبة لتفشي فيروس كورونا المستجد، حيث ساهمت الجهود التي قامت بها الجهات التجارية المختصة والمُصدرين والبعثتين الدبلوماسيتين المصرية في كولومبو والسريلانكية في القاهرة في تمكن سريلانكا من تصدير كميات كبيرة من منتجاتها، وأبرزها الشاي وجوز الهند والتوابل والمنتجات المطاطية إلى السوق المصرية"، مشيرا إلى تمكن مصر في المقابل من تصدير كميات كبيرة من منتجاتها وأهمها الفواكه الطازجة والزيوت والأجهزة الكهربائية إلى السوق السريلانكية.