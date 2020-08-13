بروكسل... معمل اختبار متنقل لتحليل كورونا بـ135 يورو والنتيجة بعد 3 ساعات

أعلن مطار بروكسل، اليوم الخميس، عزمه إنشاء مختبر متنقل لإجراء تحاليل فورية للمسافرين، وذلك لرصد فيروس كورونا المستجد. وقد اعتمدت السلطات البلجيكية هذه الخطوة بعد ارتفاع معدلات الإصابات بكوفيد-19، والتي كسرت حاجز الـ 75 ألف إصابة مؤكدة.

أمستردام - سبوتنيك. وجاء في خبر صحفي، اليوم، على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية البلجيكية "ها إل إن"، "في أوائل شهر أيلول/سبتمبر، سيتمكن المسافرون العائدون من المناطق التي ترتفع فيها معدلات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، من اختيار إجراء الاختبارات بأنفسهم في معمل اختبار متنقل فور وصولهم إلى المطار".

وأفاد آرنو فيست، الرئيس التنفيذي لمطار بروكسل، "كانت الصحة العامة على رأس أولوياتنا منذ بداية أزمة كورونا. لهذا السبب قررنا وضع مختبر متنقل جديد. المختبر سينشأ خارج صالة المغادرة مباشرة".

وأشار فيست، "المختبر سيمكن المسافرين العائدين والمغادرين من إجراء اختبار لتتبع فيروس كورونا".

ونوه آرنو، إلى أن النتائج ستكون متاحة في غضون 9 ساعات بتكلفة تبلغ قيمتها 67 يورو، وبالإمكان اختيار اختبارات سريعا تظهر نتيجته في غضون ثلاثة ساعات بتكلفة 135 يورو.

واعتمدت السلطات البلجيكية بعض التدابير الإضافية، مثل إلزام المواطنين بارتداء أقنعة الفم في معظم الأماكن في ظل ازدياد معدلات الإصابات خلال الأسابيع الماضية، فوفقا لبيان صحفي نشر على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للصحة العامة في بروكسل، اليوم الخميس، "رصد ما يقرب الـ 601 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوميا خلال الفترة الواقعة من 3 وحتى 9 أب/أغسطس."

مقارنة بـ 531 إصابة يومية قبل أسبوعين، ليصل الإجمالي إلى 75641 إصابة. وقد سجل أكبر معدل يومي للمصابين في الرابع من الشهر الجاري، بـ 795 مصابا.

تمركزت معظم الإصابات في مقاطعة فلاندرز الغربية، وفي العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار البيان إلى أن أعداد الوفيات بسب كوفيد-19 قد سجلت ارتفاعا طفيفا، "بلغ معدل ضحايا الفيروس في بلادنا وسطيا 4 وفيات يوميا خلال نفس الفترة، مقارنة بثلاث وفيات يوميا قبل أسبوعين. ليصل العدد الكلي للضحايا إلى 9900."

وسجلت المستشفيات ما معدله دخول 31 مريضا جديدا بالوباء خلال الفترة الواقعة من 3-9 أب /أغسطس، مقارنة بدخول 23 مريضا قبل أسبوعين، ليبلغ إجمالي أعداد المرضى المصابين بشكاوى صحية خطيرة نتيجة للإصابة بكوفيد-19 في المستشفيات البلجيكية 301 مريضا، منهم 76 مريضا في العناية المركزة.

يذكر أن وباء كوفيد-19 قد أسفر عن وفاة أكثر من 700 ألف شخص على الأقل في العالم منذ أواخر العام الماضي. وسجلت أكثر من 20 مليون إصابة بالفيروس رسميا في مختلف دول العالم حتى الآن.