طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون المليون لأول مرة منذ بدء جائحة "كورونا"

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، مما يرجع على الأرجح إلى انقضاء أجل دعم أسبوعي يبلغ 600 دولار وهو ما أثنى بعضهم عن تقديم طلبات.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 963 ألفا للأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس/ آب.

كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 1.12 مليون في الأسبوع الماضي.

وذاك أقل مستوى منذ منتصف مارس/ آذار ، عندما بدأت السلطات إغلاق الأنشطة غير الأساسية لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وانقضى أجل مخصصات البطالة الإضافية في 31 يوليو/تموز، حيث وقع الرئيس دونالد ترامب يوم السبت أمرا تنفيذيا يشمل تمديد الإعانات لكن مع خفض المخصصات الأسبوعية إلى 400 دولار.

وبلغت طلبات إعانة البطالة الذروة في أواخر مارس، عندما سجلت ستة ملايين و867 ألفا، بحسب ما نقلت "رويترز".

وكشف تقرير إعانة البطالة، اليوم، أن عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بعد الأسبوع الأول بلغ 15 مليونا و486 ألفا للأسبوع المنتهي في أول أغسطس، مقارنة مع 16.09 مليون في الأسبوع السابق.

هذا ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، 4 قوانين تنفيذية جديدة، مخصصا في أحدها بدفع 400 دولار أسبوعيا لإعانات البطالة المعززة.

في تصريحات له من خلال تواجده بنادي الغول في نيوجيرسي، قال ترامب: "إنني أتخذ إجراءات لتقديم 400 دولار إضافي أو زيادة في الأسبوع ومزايا موسعة، 400 دولار".

وحول سبب تخفيض المبلغ من 600 دولار إلى 400، قال ترامب: "هذا هو المال الذي يحتاجون إليه، هذا هو المال الذي يريدونه، وهذا يمنحهم حافزا كبيرا للعودة إلى العمل"، مضيفا بأنه كانت هناك صعوبة مع الرقم 600، لأنه كان حقا محبطا".