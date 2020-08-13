إيلون ماسك يعلق على احتجاجات بيلاروس

علق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" على الاحتجاجات في بيلاروس.

وكتب ماسك معلقا على إحدى المنشورات على "تويتر": "أنا آسف لسماع ذلك. كيف يمكن أن نساعد؟".

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020

وتستمر الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو في 9 أغسطس/ آب الجاري، بنسبة 80%.

واندلعت في العاصمة البيلاروسية ومدن عدة أخرى بعد إغلاق مراكز التصويت عبر البلاد، احتجاجات تحولت إلى صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروس، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.