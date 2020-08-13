بعد اختبار "حيتس"... نتنياهو يهدد أعداء إسرائيل بقدرات عسكرية كبيرة... صور

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على نجاح تجربة اختبار منظومة "حيتس 2" لاعتراض الصواريخ، التي نفذتها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة، اليوم الخميس.

وقال نتنياهو على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "أهنئ المؤسسة الأمنية والصناعات الحربية على تجربة ناجحة أخرى لمنظومة "حيتس 2".

وأضاف "أثبتنا مرة أخرى أن دولة إسرائيل تمتلك قدرات دفاعية وهجومية تعتبر من الأقوى ومن الأكثر تطورا في العالم".

على أعدائنا ومن يريدون المساس لنا أن يعلموا بأن دولة إسرائيل مستعدة لجميع التهديدات. pic.twitter.com/Ed2qUaPe1w — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 13, 2020

وتابع "أود أن أعرب عن تقديري العميق لحليفتنا الولايات المتحدة على عملها المشترك على تعزيز أمننا".

وختم قائلا "على أعدائنا ومن يريدون المساس بنا أن يعلموا بأن دولة إسرائيل مستعدة لجميع التهديدات".

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت في بيان، اليوم، أنها "أجرت بنجاح تجربة مجدولة مسبقا على صاروخ مضاد للصواريخ من طراز (آرو - حيتس 2) وهي منظومة قادرة على اعتراض صواريخ ذاتية الدفع بعيدة المدى خارج الغلاف الجوي".

وأضافت أن "التجربة أجريت من قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للدفاعات الصاروخية".

وأكدت أن "الصاروخ المعترض أصاب صاروخ الهدف بدقة بالغة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن "إسرائيل تقف أمام تحديات جمة قريبة وبعيدة وإنها تسعى دائما لتسبق أعداءها بخطوة والدفاع عن سماء إسرائيل من وجه أي تهديد".

وأضاف "وحدتنا التكنولوجية الخاصة تضمن أننا سنكون دائما متقدمين بخطوة على أعدائنا".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد أجريتا سلسلة تجارب ناجحة على الجيل الثالث والمتطور من هذه الصواريخ في إسرائيل وفي ولاية ألاسكا الأمريكية حيث احتاجت التجارب مساحات واسعة لإجرائها. وينضم هذا الجيل من الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية إلى منظومة "القبة الحديدية" و"مقلاع دافيد" المخصصة لاعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.