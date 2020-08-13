ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

​وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي إن "إسرائيل والإمارات سيتبادلان السفارات والسفراء ويطبعان العلاقات".

وأوضح أن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات سيسمح لوصول المسلمين لزيارة المعالم التاريخية في إسرائيل".

تابع "أردت تسمية الاتفاق بين إسرائيل والإمارات باسمي ولكن الصحافة لن تقبل ولكنه سيُعرف بـ"اتفاق أبراهام".

يتبع...