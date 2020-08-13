بومبيو يصف تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات بأنه "يوم تاريخي"

أعرب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن ترحيبه باتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، قائلًا إنه "يوم تاريخي" تم خلاله توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بومبيو، في تغريدة اليوم الخميس على "تويتر" : "اليوم هو يوم تاريخي.. بعد التواصل الدبلوماسي النشط من قبل الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي ووقع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد اتفاقية للتطبيع الكامل للعلاقات بين بلديهما العظيمين".

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 13, 2020

وأضاف: "تهنئ الولايات المتحدة إسرائيل والإمارات على هذا الإنجاز الرائع الذي يعد خطوة مهمة إلى الأمام من أجل السلام في الشرق الأوسط. طوبى لصانعي السلام. مبروك ومزال طوف".

وأعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، عن الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.