بالفيديو...ممارسات شرطة بيلاروسيا ضد المدنيين

قام عنصر من شرطة مكافحة الشغب في بيلاروسيا، مساء اليوم الخميس، بالاعتداء على رجل مسن وقام بتحطيم سيارته.

ويظهر في الفيديو الذي نشر على قناة "ماش" في صفحتها على "تلغرام" كيف يقوم الشرطي بتحطيم السيارة رجل مسن والذي يخرج منها للاستفسار عن دوافع ضابط الأمن فيقوم خمسة عناصر باعتقاله.

وتستمر الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو في 9 أغسطس/ آب الجاري، بنسبة 80%.