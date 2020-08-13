ترامب: سنعقد صفقة مع إيران خلال 30 يوما من تاريخ إعادة انتخابي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين، اليوم الخميس، إنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني فسوف يعقد صفقة مع إيران في غضون 30 يوما.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب "إذا فزت بالانتخابات فسوف أبرم صفقة مع إيران في غضون 30 يوما".

وتسعى الولايات المتحدة جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويحتاج صدور قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا.

وأكدت إيران يوم الاثنين، أن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.

وأعلنت إيران في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2020، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع في 2015، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني، القائد الأبرز بالحرس الثوري الإيراني، بغارة أميركية ببغداد.

وأكدت طهران أنها لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد.