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    قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019

     مع تصاعد الرفض الشعبي... هل تفرض القوات الأمريكية بقاءها في العراق

    © REUTERS / ARI JALAL
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    كشفت تصريحات القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي النقاب عن خطة واشنطن خلال الأشهر القادمة فيما يتعلق ببقاء أو انسحاب القوات من العراق وسوريا.

    ويرى مراقبون أن تلك التصريحات جاءت بعد طلب الحكومة العراقية خلال اليومين الماضيين من التحالف الدولي لمحاربة داعش الاستمرار في دعم القوات المسلحة العراقية في حربها ضد الإرهاب، وهو الأمر الذي يتعارض مع قرار البرلمان بشأن انسحاب القوات الأجنبية، في الوقت ذاته جاءت التصريحات الأمريكية لتؤكد أن واشنطن لا يمكن أن تغادر حفاظا على مصالحها في المنطقة، وأن الحوار المشترك بين الطرفين والمقرر جولته الثانية نهاية الشهر الجاري قد يضفي طابعا رسميا لبقاء طويل الأجل للقوات الأمريكية في العراق، الأمر الذي قد يتسبب في مزيد من التوتر الداخلي.

    المصالح الأمريكية

    القوات الأمريكية في سوريا
    © REUTERS / Rodi Said
    "وجود طويل الأمد"... واشنطن تعلن عن خفض عدد قواتها في العراق وسوريا
    قال أمين الحزب الطليعي الناصري بالعراق الدكتورعبد الستار الجميلي، إن سياسة أمريكا الحالية هى التشبث بالبقاء في العراق وسوريا وغيرها من الساحات العربية.

    وأضاف أمين الحزب الطليعي لـ"سبوتنيك"، يأتي هذا التشبث الأمريكي ضمانا لمصالحها التي بدأت تهتز أمام الرفض الشعبي والتغير الجذري في هيكل النظام الدولي بدخول روسيا والصين كقطب موازن لمعادلة القوة التي هيمنت عليها أمريكا بعد انتهاء الحرب الباردة، حيث صار ديدن أمريكا العودة بالعالم إلى أجواء الحرب الباردة، بتصوير روسيا والصين كعدوين وشن حروب ميدانية ونفسية وإعلامية لمنع أي تعامل أو علاقات معهما.

    العلاقات مع روسيا والصين

    وتابع الجميلي، هذا التصور الأمريكي يأتي في ظل انفتاح الدول العربية والتي كانت تسمى "الدول المعتدلة" سياسيا واقتصاديا وأمنيا مع روسيا والصين، في الوقت الذي لم يكلل فيه النجاح لما سمي بالربيع العربي والذي راهنت عليه أمريكا وأوربا  لتغيير الخريطة الجيوسياسية العربية باتجاه تقسيم الوطن العربي إلى محميات للطوائف والإثنيات والملل والنحل.

    وأشار الجميلي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة فقدت مصداقيتها عربيا على المستويين الرسمي والشعبي في ملفات متعددة، في مقدمتها قضية فلسطين ودعم الجماعات الإرهابية، وملفات سورية والعراق وليبيا واليمن، والتدخلات الإيرانية والتركية وغير ذلك، وتحول شعار الديمقراطية التي كانت تتغنى به بعد احتلال العراق إلى فوضى عارمة وتمزق طائفي وعرقي وإرهاب ووصل بالعراق بالعراق إلى مصاف الدولة الفاشلة، كل هذه المعطيات وغيرها دعت أمريكا إلى إطلاق التصريحات بين فترة واُخرى حول بقائها طويل الأمد في العراق وسورية.

    المهمة انتهت

    من جانبه قال الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي العراقي محمد كريم الخاقاني، يتمركز في العراق حوالي 5000 من القوات الأمريكية بطلب من الحكومة العراقية وتعد مهمتهم الأساسية، تقديم المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية وتقديم الدعم اللوجيستي والتقني لمساعدتهم في محاربة تنظيم "داعش الإرهابي" وذلك من خلال قيادة الولايات المتحدة الأمريكية للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم في العراق.

    وأضاف الباحث السياسي لـ"سبوتنيك"، بعد تحقيق النصر العسكري على داعش وانحسار قوته وطرده من الأراضي العراقية، هناك رغبة أمريكية لتنظيم وضع العديد من قواتها المنتشرة سواء في العراق أوسوريا،  وذلك بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب قواته من شمال سوريا، نرى أن تلك الرغبة الأمريكية تتوافق مع رغبة الشارع العراقي الذي يرى بأن مهمة تلك القوات ترتبط بمقاتلة تنظيم داعش الإرهابي، وبما إن النصر قد تحقق عليه، فلا حاجة لبقاء تلك الأعداد الكبيرة من أفراد القوات الأمريكية، ولابد من تنظيم إتفاق جديد يمهد لخروجهم من العراق.

    رغبة عراقية

    الحسكة، سوريا يناير 2020
    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
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    وتابع الخاقاني، وتجلت الرغبة العراقية في خروج القوات الأمريكية بصورة واضحة في إعلان البرلمان في شهر يناير/كانون الثاني 2020 بالتصويت على قرار خروج جميع القوات الأجنبية بما فيها القوات الأمريكية من العراق، ولاسيما بعد حادثة المطار و"استشهاد" قادة النصر على داعش وهما أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

    وأشار الباحث السياسي إلى أن القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي جونيور، يرى أن الولايات المتحدة ترغب ببقاء طويل لها في العراق لمساعدته في حربه ضد الإرهاب، المتمثل بخلايا تنظيم داعش التي تهاجم بين الحين والآخر المواقع الأمنية العراقية وهي تشكل تهديدا ولكن ليس بصورة متزايدة، وبإمكان القوات العراقية صدها نتيجة زيادة خبرتها وقدرتها القتالية المتصاعدة التي اكتسبتها من معارك تحرير المدن العراقية وتحريرها من تنظيم داعش الإرهابي.

    وأوضح الخاقاني أن دور التحالف الدولي يقتصر حاليا على تقديم الاستشارات العسكرية والدعم التقني للقوات العراقية التي تقوم بعمليات الانقضاض على تجمعات التنظيم الإرهابي الذي فقد قدرته على شن الهجمات العسكرية المعقدة كما كان سابقا، إذ يقتصر نشاطه داعش الآن على شن هجمات بصورة بدائية منخفضة الكلفة على مواقع القوات العراقية.

    المفاوضات القادمة

    ولفت الباحث السياسي إلى أن ماكينزي أشار إلى تخفيض القوات الأمريكية في العراق في الأشهر المقبلة، دون الإشارة إلى بدء الإنسحاب من العراق نهائيا، وهذا الأمر يتعلق بما ستؤول إليه المفاوضات القادمة التي من المتوقع أن يجريها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 20 أغسطس/آب الجاري، إذ يرغب البنتاغون بتخفيض العديد من قواته في العراق بعد هجمات طالت القواعد العسكرية الأمريكية أوقعت قتلى وجرحى بينهم، وهو ما استدعى إعادة إنتشار جديدة للقوات الأمريكية واقتصارها على قاعدتين، الأولى في إربيل، أما الثانية في عين الأسد في محافظة الأنبار.

    صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
    © AP Photo / Hussein Malla
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    أعلن القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، أن بلاده "تعتزم خفض قواتها في العراق وسوريا في الأشهر المقبلة، مقابل الحفاظ على وجود طويل الأمد".

    وتوقع ماكينزي، من خلال مؤتمر كونفرانس جمعه مع عدة مسؤولين، أن تحافظ القوات الأمريكية وقوات الناتو الأخرى على وجود طويل الأمد في العراق، للمساعدة في محاربة الإرهاب ولوقف النفوذ الإيراني في البلاد، ورفض الإفصاح عن حجم هذا الوجود، لكن مسؤولين أمريكيين آخرين قالوا إن المناقشات مع المسؤولين العراقيين التي تستأنف هذا الشهر قد تؤدي إلى خفض عدد القوات إلى نحو 3500 جندي.

    وبيّن أن "التهديد الذي تتعرض له قواتهم من الجماعات المسلحة أدى إلى تخصيص الموارد التي كانوا سيستخدمونها ضد داعش لتوفير الدفاعات، مما قلل من القدرة على العمل بفعالية ضدهم".

    ​جاءت تعليقات الجنرال ماكنزي على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أن القوات في أفغانستان ستتقلص إلى حوالي 4000 جندي من 8600، كما أصدر ترامب أوامره بسحب نحو 12 ألف جندي من ألمانيا، سيعود منهم 6400 إلى بلادهم، ونحو 5600 جندي سيذهبون إلى دول أوروبية أخرى.

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