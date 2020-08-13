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    فلاديمير جباروف

    نائب روسي: روسيا ترحب بتخلي إسرائيل عن ضم الأراضي الفلسطينية

    © Sputnik . Alexander Natruskin
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    صرح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الخميس، بأن روسيا ترحب بتخلي إسرائيل عن ضمها للأراضي الفلسطينية، وأن هذا من شأنه تسهيل تطبيع الوضع.

    وقال جباروف لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع روسيا ترحب بهذا القرار، وحتى إذا تم تعليق الضم ولم يتوقف، فإن هذا بالتأكيد سيساهم في تطبيع الوضع المتوتر جدا".

    ووفقاً له، "كلما أكثرت إسرائيل من العلاقات الجيدة في الشرق الأوسط، كلما كان أفضل، مشيراً إلى أن هذا القرار هو توجه جيد وإشارة إيجابية".

    هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل، لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية وهي الدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

    مستوطنات الضفة الغربية، مستوطنة غوش إتزيون، خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية، يوليو 2020
    © REUTERS / Ammar Awad
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    وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع تويتر قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل".

    كما أشار ترامب إلى أنه بموجب الاتفاق "سيسمح للمسلمين بالوصول وزيارة المعالم التاريخية في إسرائيل والصلاة في المسجد الأقصى".

    ووفقا لبيان مشترك للإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اتفق الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

    وبحسب البيان، "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي، أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة".

    وبحسب البيان، فإنه نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي وبناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام؛ وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي.

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    وستقوم الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على الفور بتعزيز التعاون وتسريعه فيما يتعلق بمعالجة وتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

    وستنضم الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى الولايات المتحدة لإطلاق أجندة استراتيجية للشرق الأوسط لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري والأمني.

    وإلى جانب الولايات المتحدة، تتشاطر الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وجهة نظر مماثلة في ما يتعلق بالتهديدات والفرص في المنطقة، فضلاً عن الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار من خلال المشاركة الدبلوماسية، وزيادة التكامل الاقتصادي، والتنسيق الأمني.

    وسيواصل الطرفان جهودهما في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

    وتتضمن خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية اقتطاع نحو 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية، التي يسعى الفلسطينيون لإنشاء دولتهم عليها، إضافة إلى قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة، منذ العام 1967.

    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, أمريكا, الإمارات, روسيا
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