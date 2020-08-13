مسؤول إيراني كبير: الإمارات وقعت في نيران الصهيونية

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لن يحقق السلام في المنطقة".

وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "إن نهج الإمارات في تطبيع العلاقات مع نظام إسرائيل المزيف والإجرامي ليس فقط ضد مصلحة السلام والأمن، وإنما يخدم أيضا استمرار الجرائم الصهيونية".

وتابع عبد اللهيان: "ليس هناك ما يبرر تصرف أبو ظبي، وهو ابتعاد واضح عن المثل العليا لفلسطين والقدس، وبهذا الخطأ الاستراتيجي تقع الإمارات في نيران الصهيونية".

رویکرد #امارات برای عادی سازی روابط با رژیم جعلی و جنایتکار #اسراییل ،نه تنها به نفع صلح و امنیت نیست بلکه در خدمت به تداوم جنایات صهیونیست هاست. رفتار ابوظبی هیچ توجیه ای ندارد و پشت کردن آشکار به آرمان فلسطین و قدس است.با این خطای راهبردی امارات در آتش صهیونیسم گرفتار می شود. pic.twitter.com/VqckBSc15K — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) August 13, 2020

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط".

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر "تويتر": "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".