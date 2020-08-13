الأمم المتحدة ترحب باتفاق الإمارات وإسرائيل: فرصة لاستئناف المفاوضات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن أمله أن يساهم قرار إسرائيل بتجميد ضم الأراضي بالضفة الغربية باستئناف المفاوضات بين دولة إسرائيل وفلسطين.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان أن "الأمين العام رحب بقرار (تأجيل ضم أراضي الضفة الغربية)، معربا عن أمله أن يخلق فرصة لقادة إسرائيل وفلسطين لاستئناف مفاوضات بناءة تؤدي إلى تنفيذ حل قائم على التعايش بين دولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".

وأوضح البيان أن سياسة الضم تغلق الباب فعليا أمام استئناف المفاوضات وتدمر احتمالات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وقرارات حل الدولتين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

وقال ترامب، على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلون من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أن "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط".

​وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر "تويتر":

"في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

وأضاف "كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية".

في السياق، طالبت القيادة الفلسطينية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتراجع الفوري عن "إعلان التطبيع المشين" مع إسرائيل واصفة إياه بـ"الخيانة للأقصى".

كما وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن القيادة الفلسطينية تدعو لعقد جلسة فورية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لرفض إعلان التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.