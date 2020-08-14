البرازيل... وفيات كورونا تتجاوز 105 آلاف حالة

موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات الوزارة بلغ العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد 3 ملايين و322 ألفا و876 حالة، بينما ارتفع العدد الرسمي لوفيات "كوفيد -19" إلى 105463.

وتصنف البرازيل بين الدول الأسوأ من ناحية انتشار فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.