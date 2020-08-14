إيران تدين تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية: "غباء استراتيجي" يؤدي إلى تعزيز محور المقاومة

أدانت إيران اليوم الجمعة بشدة تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، معتبرة أن هذه الخطوة "غباء استراتيجي" سيؤدي إلى تعزيز محور المقاومة.

طهران - سبوتنيك. وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم، إن إقامة علاقات دبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني، سوف تكون نتيجتها تعزيز محور ودور المقاومة في المنطقة.

وقالت الخارجية: "تعتبر إيران محاولة أبو ظبي المخزية لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الزائف وغير الشرعي والغير إنساني خطوة خطيرة، وتحذر من أي تدخل للكيان الصهيوني في معادلات منطقة الخليج الفارسي"، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات والحكومات الأخرى سوف تكون مسؤولة عن جميع العواقب التي تنتج عن أي تدخل إسرائيلي في الخليج الفارسي.

وأضافت: "ننصح الحكام الذين يديرون الحروب الظالمة على فلسطين واليمن من قصورهم الزجاجية، بالعودة إلى رشدهم وعدم الضلال في معرفة أصدقائهم وأعدائهم".

وأعربت إيران عن ثقتها في أن التاريخ سيظهر كيف أن "هذا الخطأ الاستراتيجي من قبل إسرائيل، وهذا الخنجر الذي طعنت به الإمارات ظلما الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين، سوف يؤدي إلى تقوية محور المقاومة ووصل الوحدة والتضامن ضد الكيان الصهيوني والرجعيين في المنطقة إلى ذروتها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن بوقت سابق التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أميركية.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "أنفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط".

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر "تويتر":

"في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".

في السياق، طالبت القيادة الفلسطينية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتراجع الفوري عن "إعلان التطبيع المشين" مع إسرائيل واصفة إياه بـ"الخيانة للأقصى".

كما وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن القيادة الفلسطينية تدعو لعقد جلسة فورية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لرفض إعلان التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.