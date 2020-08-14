ترامب يكشف موعد ومكان توقيع "الاتفاق التاريخي" بين إسرائيل والإمارات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن قادة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة سيوقعون اتفاق السلام التاريخي بينهما في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع تقريبًا.

وأشاد ترامب، في مؤتمر صحفي بعد ساعات من إعلان الصفقة، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باعتبارهما شريكين "رائعين" أظهروا "رؤية وقيادة"، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال للصحفيين "أتطلع لاستضافتهم في البيت الأبيض في القريب العاجل للتوقيع رسميا على الاتفاق"، لافتا "يمكنني القول إنه ربما سنفعل ذلك خلال الأسابيع المقبلة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن بوقت سابق التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أميركية.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "أنفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط".

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر "تويتر": "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، مضيفا:

"كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".

في السياق، طالبت القيادة الفلسطينية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتراجع الفوري عن "إعلان التطبيع المشين" مع إسرائيل واصفة إياه بـ"الخيانة للأقصى".

كما وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن القيادة الفلسطينية تدعو لعقد جلسة فورية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لرفض إعلان التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.