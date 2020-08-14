البنتاغون تشكل مجموعة عمل جديدة لدراسة "الأجسام الطائرة المجهولة"

قررت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إعادة تشكيل مجموعة عمل معنية بالتحقيق في تقارير حول ظهور أجسام طائرة مجهولة أفاد بها طيارون عسكريون أمريكيون.

واشنطن - سبوتنيك. ونقلت قناة "سي إن إن" عن مصدر بوزارة الدفاع، قوله، إن نائب وزير الدفاع ديفيد نوركفيست سيشرف على عمل الفريق الذي يتوقع أن يتم الإعلان عنه رسميا في غضون أيام.

وأشارت القناة إلى أن أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في البنتاغون قد عبروا في شهر يوليو/ تموز عن قلقهم إزاء موضوع الأجسام الطائرة المجهولة، ولم يستبعدوا فرضية أن تكون تلك الأجسام طائرات استطلاع يشغلها أعداء الولايات المتحدة من الأرض، وليس الكائنات الفضائية.

The Pentagon is forming a new task force to investigate UFOs that have been observed by US military aircraft, sources say https://t.co/ZVFE39t7jo pic.twitter.com/XHiBHTzQ0m — CNN (@CNN) August 14, 2020

يذكر أن قسم التحقيقات الخاصة في القوات الجوية الأمريكية قد تعامل في وقت سابق مع القضايا المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة.