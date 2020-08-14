تيخانوفسكايا: يجب الدفاع عن النتائج الحقيقية للانتخابات في بيلاروسيا بطرق سلمية...فيديو

أعلنت المرشحة الرئاسية المعارضة في بيلاروسيا، سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم الجمعة، أن 60 – 70 % من الناخبين صوتوا لها في الانتخابات الرئاسية.

وقالت تيخانوفسكايا في كلمة عبر الفيديو: "نحن، مؤيدو التغييرات، الأغلبية. هناك أدلة (بروتوكول) لجان الفرز المحلية تؤكد حصولي على 60 إلى 70% من أصوات الناخبين. وفي منطقة نوفوي بوروفوي حصلت على 90% من الأصوات".

وحثت تيخانوفسكايا على عدم الاستسلام والتوقيع على عريضة لإعادة فرز الأصوات بوجود مراقبين مستقلين، وقالت: "دعونا ندافع عن خياراتنا معًا".

ووفقا لها تضم العريض، التي اقترحت تيخانوفسكايا أن يوقعها المواطنون البيلاروسيون، شرطين الأول هو: "إعادة فرز الأصوات بوجود مراقبين مستقلين، والثاني التحقق من الامتثال للتشريعات أثناء الانتخابات الرئاسية في جمهورية بيلاروسيا للحؤول دون التلاعب بها"، حسب تعبيرها.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا كانت أجريت في 9 آب / أغسطس. ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية، حصل الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو على 80.08%، بينما حصلت تيخانوفسكايا على 10.09% من أصوات الناخبين.