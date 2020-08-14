وزارة الداخلية في بيلاروس تعلن عن التحقيق في جميع حالات الاعتقال التي طالت الصحفيين

صرحت المتحدثة باسم وزارة الداخلية في جمهورية بيلاروس، أولغا شيمودانوفا، أنه لن تُترك أية حالة احتجاز صحفيين في البلاد خلال أعمال الاحتجاج بعد الانتخابات الرئاسية دون تحقيق.

وقالت شيمودانوفا، اليوم الجمعة، في مينسك خلال اجتماع مع الصحفيين "كل هذا لن يتم تجاهله. هذا مؤكد. سيتم التحقيق مع كل شخص... لن يبتعد أحد (من قيادة وزارة الشؤون الداخلية) عن المشكلة".

مشددة على أنه عند ورود معلومات عن اعتقال الصحفيين من مكاتب تحرير وسائل الإعلام، قام موظفو الدائرة الصحفية في وزارة الداخلية بالرد والبحث عن المعتقلين.

وأضافت شيمودانوفا أن تغطية الاحتجاجات "لا تعني أن عليك الصعود بين الجانبين والاستبدال".

"يجب أن تفهم أنك في خضم الأمور، إذا طار حجر عليك، فلن يحميك أحد في تلك اللحظة، يمكنك أن تعاني. لذلك، كان هناك طلب بعدم الوقوف في تلك الأماكن".

وقالت المتحدثة "كنت في حدث جماهيري غير مصرح به" مضيفة أن وزارة الداخلية لا تفرق بين الإعلام الحكومي وغير الحكومي.

وأثارت وسائل الإعلام قضية محاكمة ضباط الشرطة الذين استخدموا العنف ضد الصحفيين.

هذا واعتذر وزير الداخلية البيلاروسي يوري كاراييف، في وقت سابق، عن الإصابات العشوائية التي حدثت بين المواطنين أثناء الاحتجاجات.

وقال كاراييف في تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية الحكومية، "أتحمل المسؤولية وأعتذر عن إصابات المواطنين العشوائية في الاحتجاجات".